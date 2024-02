USA har startet gjengjeldelsesangrep i Syria

Reuters, AFP og CNN melder at angrepene startet fredag kveld. I en uttalelse senere sier det amerikanske militæret at de har gjennomført angrep mot «mer enn 85 mål med flere luftfartøy».

Angrepene ble gjennomført mot kommandosentraler og andre strategiske mål.

Syriske statsmedier skriver at et uvisst antall mennesker er drept og skadd ved grensen mellom Syria og Irak.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldte tidligere fredag kveld at seks proiranske krigere var drept i et angrep øst i Syria. SOHR-sjef Rami Abdulrahman sa at angrepene «sannsynligvis» var utført av USA.

USA holder Iran ansvarlige for angrepet, og flere medier skrev torsdag at et gjengjeldelsesangrep mot «iranske mål» i Syria og Irak var nær forestående. President Joe Biden sa tirsdag at han da hadde bestemt seg for hvordan USA skulle ta hevn.

Forsvarsminister Lloyd Austin har varslet om at hevnangrepene vil komme i flere runder.

(NTB)