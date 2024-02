WSJ: – Terrorsjefene i Teheran har sluppet unna

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Fredag begynte endelig en serie luftangrep mot Iran-støttede militser i Syria og Irak, antagelig den mest forhåndsannonserte aksjonen i militær historie. Spørsmålet er om angrepene vil avskrekke Iran, for så langt har terrorsjefene i Teheran sluppet unna.

Financial Times

Sist uke ble popstjernen Taylor Swift offer for falsk pornografi. Deepfake-programvare er blitt kraftigere, mer tilgjengelig og lettere å bruke. Dermed er også terskelen senket for å bruke programvaren til lite aktverdige formål. Lover og reguleringer har åpenbart ikke holdt følge.

Die Welt

Studier viser at unge kvinner over hele verden blir stadig mer progressive, mens unge menn blir mer konservative. Feminister har forklaringen: Det handler om at de unge mennene frykter å miste makten. Men så enkelt er det ikke.

The Economist

Det britiske forsvaret har mye å være stolt av, men det bærer også preg av råte. Storbritannia er nummer seks i verden på forsvarsbevilgninger, men det er uklart hvor pengene egentlig går. Hæren er mindre enn på 200 år og marinen har færre fregatter enn Japan, Sør-Korea og Frankrike.