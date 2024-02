Samsung-topp frikjent i stor bedragerisak

Påtalemyndigheten, som hadde tiltalt Lee for regnskapsfusk og aksjemanipulasjon, ønsket å få ham dømt til fem års fengsel. Saken det gjelder, var en sammenslåing av datterselskapene Samsung C&T og Cheil Industries. Påtalemyndigheten mener at dette var et forsøk på å øke Lee-familiens kontroll i Samsung-gruppen og at mindre aksjeeiere ble overkjørt.

Lee er direktør for Samsung Electronics, verdens største produsent av smarttelefoner og Sør-Koreas største selskap. I tillegg er han styreformann for det gigantiske Samsung-konsernet, som i stor grad fortsatt kontrolleres av Lee-familien.

Han har tidligere vært fengslet i halvannet år i forbindelse med en korrupsjonssak, men han ble benådet av president Yoon Suk Yeol i 2022. I tillegg har han blitt dømt for misbruk av et bedøvelsesmiddel.

