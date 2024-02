Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

I Senatet er det enighet om et kompromiss som omfatter både grensetiltak og militærhjelp til Israel og Ukraina. Innvandringskompromisset er et stort fremskritt fra status quo. Men mye tyder på at Republikanerne i Representantenes hus vil følge Donald Trump og avvise det.

Financial Times

I både Frankrike, Tyskland, Italia og Hellas er det store protester fra landbruket. Demonstrerende bønder er en mektig lobby, og er like gamle som EU selv. Men det er ikke vanlig at demonstrasjonene pågår i så mange land på én gang.

Die Welt

Koalisjonsregjeringen i Berlin er omsider blitt enig med seg selv om tiltak for å senke byrdene for tysk næringsliv. Det er uventet, for så langt har skattemilliardene holdt sosialdemokrater, grønne og fridemokrater sammen. Men etter mange vanskelige år blir altså Tyskland som investeringsdestinasjon diskutert.

Dagens Industri

At ABB ser store muligheter i India indikerer at landet fortsatt er på rett spor. Da gjelder det for alle verdens selskaper å fortsette investeringene. Håpet er at økonomien undergraver autokratiet, for i Kina har det motsatte skjedd.