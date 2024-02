Finansavisen er tirsdag til stede på Vestlandskonferansen i Grieghallen i Bergen, og fikk på Børsmorgen en prat med direktøren for Bergen Næringsråd, tidligere statsråd Monica Mæland.

– Du kan godt si at dette er Vestlandets svar på NHO-konferansen i Oslo Spektrum, innledet hun.

Med en ny Nasjonal Transportplan rett rundt hjørnet blir veier, broer og tunneler sentrale temaer for året.

– Helt avgjørende

– Vi har jobbet lenge for å samle Vestlandet, og står sammen med fylke, kommune, LO og NHO for å peke på viktigheten av bedre vei og bane. Vestland har dobbelt så høye transportkostnader som andre regioner, og er likevel Norges største eksportfylke, sa Mæland.

– Bedre forbindelser mellom Bergen og Oslo med E16, samt sørover med fergefri E39 for å bygge Vestlandet er helt avgjørende for oss. Dette er den store saken, og hvor det store slaget skal stå denne våren, fortsatte hun.

– Står godt sammen

Mæland mener alle parter står samlet bak dette ønsket inn mot staten, til tross for at eksempelvis byrådet i Bergen har varslet at det ikke vil prioritere det.

– Jeg oppfatter at vi står godt sammen, både om utbygging av kollektivtilbud i Bergen hvor behovet er stort, og ikke minst å få bygget Vestlandet og bedre forbindelser mot øst, sa Mæland videre.