WSJ: – Nyttige idioter for Hamas

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hamas ønsker en avslutning på kamphandlingene for å omgruppere, ruste opp og gjøre klart for neste angrep som skal drepe flest mulig jøder, slik som på 7. oktober. Amerikanere som demonstrerer for våpenhvile er ingenting annet enn nyttige idioter for Hamas. Israels beste respons er å gå videre med offensiven.

Financial Times

Delawares kansellirett har røtter tilbake til 1700-tallet og har møtt mange utfordringer i sin levetid. Få saker har vært så turbulente som den Elon Musk la frem for retten forrige uke. Retten spiller en nøkkelrolle i å balansere interessene til styrer og investorer.

Die Welt

Apples nye cyberbrille skaper en egen realitet for hver enkelt bruker. Det vi imidlertid trenger, er teknikk som bringer mennesker sammen. Stadig flere unge ønsker praktiserer digital detox. Den trenden kan skape trøbbel for Apple & Co.

Dagens Industri

Shorting av aksjer bør ikke forbys. Å shorte en aksje og redegjøre for grunnene er strengt tatt det samme som å publisere en kjøpsanalyse og deretter forsøke å snakke opp kursen. Det gjør banker rutinemessig uten å vekke anstøt.