Tverrpolitisk pakke for Ukraina og grensesikkerhet avvist i Senatet

Forslaget trengte 60 stemmer for å gå videre, men opptellingen viste 49 stemmer mot 50. Mens Demokratene stort sett stemte for, stemte Republikanerne mot.

Forslaget ble forhandlet fram av senatorer fra begge partier, og tok mange uker å utforme. Det kom i stand etter at Republikanerne krevde at de to sakene – militærstøtte til utlandet og tiltak langs USAs grense mot Mexico – måtte vurderes i sammenheng.

Da resultatet forelå, med en rekke innskjerpinger langs grensen som resultat, trådte imidlertid Donald Trump inn. Den tidligere presidenten antas å bli Republikanernes presidentkandidat i høstens valg, og han har stor påvirkningskraft på partiets politikere i Kongressen.

– Ikke vær dumme! Vi trenger en separat grense- og immigrasjonslov. Den skal ikke være knyttet til utenlandsk hjelp på noen måte eller form, skrev Trump på sin plattform Truth Social mandag.

Ny Ukraina-avstemning

Nederlaget var ventet på forhånd, men Schumer valgte likevel å sørge for en avstemning om saken. Observatører påpeker at Demokratene ønsket å tvinge Republikanerne til å stemme mot en omfattende immigrasjonsreform – en av deres fanesaker – i et valgår.

President Joe Biden sa tirsdag at Donald Trump heller ønsker å gjøre grensesikkerhet til et politisk våpen i hans egen kamp enn å gå inn for å løse problemet.

– Alt tyder på at dette forslaget ikke kommer til avstemning i Senatet. Hvorfor? Det enkle svaret er Donald Trump. Det er fordi Trump mener det er negativt for ham politisk, sa Biden.

Men til tross for motstanden mot grensetiltakene, har ikke Schumer gitt opp å redde resten av pakken. Sentralt her er støtte til Ukraina og Israel, i tillegg til en rekke andre punkter.

Modifisert pakke

Schumer har varslet at han nå vil legge fram en modifisert pakke der grensetiltakene er tatt ut.

– Først sa Republikanerne at de bare ville gjøre unna Ukraina, Israel og humanitær hjelp sammen med grensesaken. Så sa de at ikke ville gjøre det sammen med grensesaken. Vel, nå gir vi dem begge muligheter, sier New York-demokraten.

Skulle det bli flertall for dette, vil det uansett ta flere dager før Senatet kan ferdigbehandle saken.

– Vi mener fortsatt at Ukraina, Israel, humanitær hjelp til Midtøsten og hjelp til Indokina, så vel som å styrke militæret, er svært viktig, sa Schumer da han møtte pressen onsdag.