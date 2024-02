Ukraina får ny forsvarsledelse – Zelenskyj varsler ny strategi i krigen mot Russland

– Året 2024 kan bli suksessrikt for Ukraina bare hvis vi gjør effektive endringer i vårt forsvar, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han torsdag kunngjorde at en ny forsvarssjef overtar med umiddelbar virkning.

Siden 2019 har Oleksandr Syrskyj ledet de ukrainske bakkestyrkene. Han ledet tidligere de ukrainske soldatene som kjempet mot det russisk-støttede opprøret som brøt ut i Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina i 2014.

Zelenskyj ber den nye forsvarsledelsen om å legge en strategi som kan slå tilbake de russiske styrkene.

Lite bevegelse ved fronten

FFI-forsker Tor Bukkvoll tror ikke det vil ha noe å si for krigens gang at Ukraina nå får en ny forsvarssjef.

– Jeg tror ikke Syrskyj kan gjøre veldig mange andre ting enn det Zaluzjnyj kunne gjøre, sier sjefforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt til NTB.

Han påpeker at det er lite bevegelse ved fronten, og mener det skyldes ting som er utenfor den ukrainske ledelsens kontroll.

– Hvis Ukraina skal gjenerobre territorium må de finne en ny måte å slåss på. Det krever ny teknologi som de må få fra Vesten og det har de ikke enda, sier forskeren.

«Jerngeneralen»

Valerij Zaluzjnyj har vært forsvarssjef siden Russland invaderte Ukraina for snart to år siden. Han har fått kallenavnet «jerngeneralen» i ukrainske medier og ble et viktig symbol på den ukrainske motstandskampen. Men det har lenge vært spekulert på om Zelenskyj vil gi ham sparken.

– Valerij Zaluzjnyj var ganske populær blant egne styrker. Det kan være en potensiell negativ konsekvens at dette kan gå ut over kampmoralen. Jeg er litt bekymret for det, sier Bukkvoll.

Zelenskyj sier torsdag at hæren trenger umiddelbare endringer og en ny tilnærming til mobilisering og rekruttering.

Han legger til at Ukraina trenger en realistisk og detaljert slagplan for 2024. Den må ta utgangspunkt i den reelle situasjonen på slagmarken og de videre utsiktene.

– Krigen krever endring

Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov sier han er dypt takknemlig overfor Zaluzjnyj for alle hans bragder og seirer.