Xi og Putin anklager USA for innblanding

Vesten ser med økende uro på at Kina og Russland trapper opp samarbeidet om handel og forsvar og søker å utvide sin globale innflytelse.

I den timelange telefonsamtalen fordømte de to det de kaller USAs innblanding i andre lands interne saker.

– De to landenes ledere er fullt klar over at USA i praksis har innført en politikk med dobbel oppdemming mot Russland og Kina, sa den russiske tjenestemannen Jurij Usjakov etter samtalen.

Russland ser på Kina som en økonomisk redningsplanke etter at Vesten innførte omfattende sanksjoner som følge av invasjonen av Ukraina.

Russland får eksportert sin olje og gass, og Kina tjener på å få kjøpe billig russisk energi, inkludert gjennom en gassrørledning. Kineserne får også tilgang på russiske naturressurser.

Handelen mellom de to landene har de to siste årene økt med 26 prosent per år, ifølge kinesiske kilder. Den var i fjor på 240 milliarder dollar.

