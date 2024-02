Økonom: Høye flypriser bra for turister og dårlig for reiseglade nordmenn

– Når dollarkursen og eurokursen er som de er, er det faktisk relativt sett billigere å feriere i Norge enn før, og da kommer de, sier økonom Frode Steen ved Norsk Handelshøgskole (NHH) til NRK.

– Det er gode nyheter for den norske turistnæringen. Det er mye dårligere nyheter for de av oss som har lyst til å reise ut av landet, sier han.

Fra 2022 til 2023 økte flyprisene med 38 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig har tallene på besøkende til Norge har økt det siste året og er ifølge Avinor tilbake på nivå før pandemien.

For noen år siden ble det anslått at prisnivået ville være tilbake til før pandemi-nivå i løpet av fjoråret eller i år. Men nå er det mer sannsynlig at vi skriver 2026 eller 2027 før prisnivået er tilbake, mener Steen.

– Da har vi altså tapt sju år med vekst, sier han.

