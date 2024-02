Er det et hull i utbytteskatten?

Det er imidlertid mulig å kvitte seg med aksjer uten å realisere gevinsten knyttet til den negative kostprisen, typisk ved gaver til en mottaker som ikke er skattepliktig for aksjegevinster. Siden mottaker kan selge aksjene skattefritt, oppstår det ingen skattepliktig gevinst til tross for den negative kostprisen. Her skal man imidlertid holde tungen rett i munnen – flere slike gaver er av skattemyndighetene blitt ansett som en omgåelse av skattereglene som utløser skatt.

Endelig har økende skattesatser gjort det mindre lønnsomt for de som benyttet innbetalt kapital før skatteøkningene siden disse nå må betale en høyere skattesats på aksjeinntektene.

Lovgiver må på banen

Både Scheelutvalget (2014) og Torvikutvalget (2022) påpekte behov for endringer i reglene om innbetalt kapital, dels for at de skal bli mer anvendelige og dels for å hindre uønskede tilpasninger, typisk at aksjonæren får en «gratis» skattekreditt ved bruk av innbetalt kapital.

Muligheten for gratis skattekreditt er enkel å stenge, både for de som allerede nyter godt av den og for de som kan oppnå det senere. Finansdepartementet og lovgiver har likevel ikke prioritert dette. I stedet er det skattemyndighetene som forsøker å stanse de velkjente effektene av vedtatte skatteregler ved bruk av omgåelsesregelen.

En slik sak skal opp for Oslo tingrett i mars. Sekretariatet for skatteklagenemnda mente i den saken at det ikke var grunnlag for å anvende omgåelsesregelen og innstilte derfor på at skattyter skulle gis medhold. Skatteklagenemnda (stor avdeling) var imidlertid uenig med sitt eget sekretariat og kom enstemmig til at omgåelsesregelen skulle brukes.

Skatteklagenemndas begrunnelse fremstår ved første øyekast som veloverveid og fornuftig, men bommer dessverre på grunnleggende vurderinger av skattefordel, formål og virkning. I praksis vil nemndas vedtak langt på vei oppheve unntaket for innbetalt kapital for aksjonærer som har kjøpt aksjer fra en selskapsaksjonær (hvis man skal ta begrunnelsen på ordet).

En eventuell opphevelse av reglene om innbetalt kapital må imidlertid skje etter demokratiske spilleregler i Stortinget og ikke gjennom klageavgjørelser bak lukket dør. La oss håpe at den dømmende makt setter skapet på plass.

PS: Hvis du skulle lure – jeg har ikke bistått eller vært involvert i den saken som omtales.