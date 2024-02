– Russland kan gjøre hva faen de vil

Det var på et valgkampmøte tidligere i februar at Trump gjengav hva han hadde advart USAs Nato-allierte med under sin presidentperiode, ifølge Financial Times.

Han sa han hadde advart Nato-allierte om at han ville oppmuntre Russland til å gjøre «hva faen de vil» dersom medlemslandene ikke nådde målet om forsvarsutgifter på minst to prosent av BNP. Det kan være en pekepinn på hvilke holdning USAs president vil ha overfor allierte, dersom Trump skulle vinne presidentvalget i november. Trump har også hatt et godt forhold til Russlands president Vladimir Putin.

På de siste målingene leder Trump over sittende president Joe Biden, ifølge 538s oversikt. På den siste målingen utført av YouGov fikk Trump et prosentpoeng høyere oppslutning enn Biden.

Kjent Nato-kritiker

I løpet av sin presidentperiode kritiserte Trump de øvrige medlemmene i Nato flere ganger, blant annet for å investere for lite i forsvar og forsvarsmateriell. «Alle skal betale» var en gjenganger overfor allierte, etter at Trump hadde sett seg lei på forskjellen mellom militærinvesteringene til USA og de andre medlemmenes.

På valgkampmøtet dro han også frem en samtale han hadde med en ikke navngitt president fra et annet Nato-land. Den andre presidenten hadde spurt Trump om USA ville beskytte de i tilfelle Russland skulle angripe.

«Jeg kommer ikke til å beskytte dere. Faktisk vil jeg oppmuntre Russland til å gjøre hva faen de vil. Dere må betale regningene deres», mente Trump han hadde sagt.

Spørsmålet er da hva Trumps kommentarer, dersom han på nytt skulle bli valgt som president, har å si for kredibiliteten til Artikkel 5 i Nato-traktaten om kollektivt forsvar. I den heter det at «partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem (...) skal betraktes som et angrep mot dem alle».

En talsperson fra det hvite hus svarte på Trumps kommentarer med at å «oppmuntre til invasjon av våre nærmeste allierte av morderske regimer er frastøtende og frakoblet virkeligheten. Det truer USAs sikkerhet, global stabilitet, og økonomien vår hjemme».