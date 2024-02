Die Welt: – Trump har rett om Nato

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump sier mange provoserende ting for å kapre overskrifter og provosere motstanderne. Men kommentaren om at han ville invitere Vladimir Putin til å invadere en Nato-alliert er én grunn til at mange amerikanere ikke vil stemme på ham.

Financial Times

I Tyrkia har sentralbanksjefen trukket seg etter kun å ha sittet siden juni. At ikke det har gitt kollaps i tiltroen til tyrkisk økonomi, skyldes finansminister Mehmet Simsek. Han er utdannet i USA, har jobbet i Merrill Lynch og forstår at landet trenger utenlandske investorer.

Die Welt

Donald Trump har minnet USAs partnere om toprosentmålet i Nato. Dette skjedde på typisk Trump-vis: Brutalt og udiplomatisk, på et valgkampmøte i Sør-Carolina. Men i sak har Trump rett. Det var ikke Trump som fant på målet – det var Nato-landene selv.

Dagens Industri

Det er ingen grunn til at den svenske staten skal sitte med eierandeler i selskaper som LKAB, Telia, Sveaskog, Bilprovningen og Apoteket. Disse selskapene utøver en usynlig makt over økonomien og samfunnet. Staten bør på en alvorlig slankekur, og den kan starte med LKAB.