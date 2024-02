Russisk økonomi har vist seg motstandsdyktig mot vestlige sanksjoner, og i slutten av januar mer enn doblet Det internasjonale pengefondet (IMF) sine 2024-prognoser for landets BNP-vekst fra 1,1 til 2,6 prosent.

På sidelinjen av World Governments-toppmøtet i Dubai understreker IMF-sjefen Kristalina Georgieva overfor CNBC likevel at prognosen ikke forteller hele historien.

– Som Sovjet

– Det den forteller oss er at dette er en krigsøkonomi der staten – husk at den hadde en veldig stor buffer, bygget opp over mange år med finansiell disiplin – investerer i denne krigsøkonomien. Ser du på Russland i dag, øker produksjonen for militæret, mens forbruket går ned. Og det er omtrent slik Sovjetunionen pleide å se ut. Høy produksjon, lavt forbruk, sier hun.

I november godkjente president Vladimir Putin et statsbudsjett som økte investeringene i det militære til rundt 30 prosent av de offentlige utgiftene, tilsvarende nesten 70 prosent økning fra i fjor til i år. Reuters estimerte nylig at forsvar og sikkerhet vil utgjøre rundt 40 prosent av Russlands totale budsjettutgifter i år.

«Brain drain»

Samtidig har Russland opplevd en såkalt «brain drain» uten sidestykke i kjølvannet av Ukraina-invasjonen. En gruppe utflyttede akademikere anslo i fjor sommer at over 800.000 mennesker forlatt Russland. Mange av dem som har flyktet er høyt kvalifiserte personer innenfor IT og vitenskap.

– Jeg tror faktisk at den russiske økonomien vil oppleve veldig tøffe tider grunnet utflyttingen, og på grunn av redusert tilgang til teknologi som følger med sanksjonene, fortsetter Georgieva overfor CNBC.

– Så selv om vår Russland-prognose ser bra ut, er det en større historie bak det, og det er ikke en veldig god historie, legger hun til.