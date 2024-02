Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

22 republikanere i Senatet har gått med Demokratene og stemt for en militær støttepakke til Ukraina og Israel. Det krever politisk mot, for Donald Trump og hans forbundsfeller ønsket et nei til Ukraina. Nå er Representantenes hus neste hinder. Der skal Republikanerne testes i hva de tror på, og innsatsen kunne ikke ha vært større.

Financial Times

Mens situasjonen forverres på Gaza, blir rollen til de modige journalistene som informerer verden stadig viktigere. Likevel lider også de av utrolige lidelser og grufulle tap. Journalistenes død føyer seg til andre som er avgjørende for Gazas samfunnsfunksjon.

Die Welt

Forlaget Suhrkamp har gitt tyskerne mulighet til å lese forfattere de ellers ikke ville ha lest. Nå har imidlertid forlaget kastet seg på en venstreorientert, antijødisk tidsånd, mens gamle prinsipper er kastet på båten.

Dagens Industri

Socialdemokraternas håndtering av riksdagsmedlemmet Jamal El-Haj er opprørende. Nå blir han til slutt ekskludert fra partiet. Ikke fordi han har vært for nært knyttet til Hamas-kretser, men fordi han ikke har fulgt partiet. Det sier alt om partiets prioriteringer.