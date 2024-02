Sarkozy funnet skyldig i brudd på valgkampregler

Sarkozy er dømt til ett års fengsel, der halvparten er gjort betinget. Dommen åpner for alternativ soning, for eksempel med fotlenke, i stedet for fengsel.

Ekspresidenten ble først dømt i 2021, men den dommen ble satt på vent mens ankesaken ble behandlet. Han har hele tiden avvist at partiet hans, Les Republicains – tidligere kjent som UMP – jobbet med PR-firmaet Bygmalion for å skjule den reelle pengebruken i valgkampen.

I et rettsmøte la han skylden på noen av dem som jobbet med valgkampen.

– Jeg valgte ingen underleverandører, jeg signerte ingen anbud eller fakturaer, sa Sarkozy i retten.

Påtalemyndigheten mener Sarkozy brukte 42,8 millioner euro – nærmere en halv milliard kroner med dagens kurs – nesten dobbelt så mye som reglene tillater.

Sarkozy var president fra 2007 til 2012, og tross en rekke rettssaker og granskinger rundt valgkampfinansieringen, er han fortsatt innflytelsesrik i konservative kretser og har et godt forhold til dagens president, Emmanuel Macron.

(NTB)