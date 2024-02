Elden om Trettebergstuen-etterforskning: – De har ikke foretatt ett eneste etterforskningsskritt

I en pressemelding fra Elden Advokatfirma på onsdag, sier advokat John Christian Elden:

– Dokumentene viser at Økokrim ikke har foretatt seg ett eneste etterforskningsskritt i saken. Ingen avhør. Ingen bevissikring. Ingen vurderinger. Ingenting.

Videre skriver Elden i meldingen:

«Det eneste som er skjedd i saken er at Riksadvokaten har sendt et kort brev til Økokrim i september hvor han ber Økokrim vurdere å åpne etterforskning, Økokrim-sjef Lønseth har skrevet et kort notat i oktober om at det åpnes etterforskning, før en etterforsker har skrevet ett kort notat om telefonsamtalen hen hadde med Trettebergstuen rett før pressemeldingen ble sendt ut. Utover det har ikke Økokrim foretatt seg noe som helst i saken.»

– Dette er rett og slett tragikomisk. Det fremstår svært uklart på hvilket grunnlag Økokrim-sjefen valgte å åpne etterforskning, men når han først velger å gjøre det så må de jo faktisk etterforske. Det eneste Økokrim gjør nå er å gjeninnføre gapestokken i Norge ved å sende ut pressemeldinger som etterlater et helt annen inntrykk enn hva som er de faktiske forholdene, sier Elden.



Videre skriver advokatfirmaet at de og Trettebergstuen nå forventer at Økokrim «faktisk etterforsker saken slik at man får en snarlig avklaring». De skriver at Trettebergstuen vil samarbeide fullt og helt og ønsker å bli avhørt så snart Økokrim har anledning.

– Det å bli etterforsket av Økokrim er selvfølgelig en stor tilleggsbelastning for min klient som allerede har vært igjennom en svært vanskelig tid. Jeg forutsetter at Økokrim prioriterer denne saken, sier Elden.

Trettebergstuen er mistenkt for å ha begått en straffbar tjenestefeil. Advokat John Christian Elden mener de angivelige bruddene på habilitetsreglene ikke kan utgjør en overtredelse av straffeloven.

– De faktiske forholdene som ledet til at Trettebergstuen gikk av som statsråd er godt kjent i allmenheten, og jeg kan ikke se at det skal kunne medføre ansvar utover det politiske ansvaret hun tok ved å gå av som statsråd, sier advokat John Christian Elden