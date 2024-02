Gilde fortsetter å tape markedsandeler til kjedenes egne merkevarer

– På tross av den sterkt økende priskonkurransen i et marked med synkende volumer, opprettholdt Gilde markedsandelene i starten av 2023. Gilde tapte imidlertid markedsandeler til EMV ut over året. For hele 2023 hadde Gilde en nedgang på 0,5 prosentpoeng i verdiandel på kjøttvarer, skriver Nortura i sin årsrapport for 2023.

EMV er forkortelse for egne merkevarer. Kiwi-eier Norgesgruppen har blant annet First Price og Jacobs Utvalgte, Rema har blant annet Stange og Solvinge, mens Coop blant annet har merkevarene Coop og Xtra.

Falt med 0,7 prosent

Også Nortura-merkevaren Prior tapte markedsandeler på egg til kjedenes egne merkevarer i løpet av året.

I årsrapporten kommer det fram at Priors markedsandel på egg i fjor var på 34,8 prosent, som er en nedgang på 3,8 prosentpoeng. Det står ikke hvor mye av dette som er tap til EMV, men i årsrapporten for 2022 skrev Nortura at prisreduksjoner på EMV-egg i løpet av året hadde bidratt til å redusere Priors markedsandel i verdi på egg med fem prosentpoeng til 38,6 prosent.

Den samlede markedsandelen for Norturas merkevarer, målt i verdi, falt med 0,7 prosent og endte på 32,2 prosent.

Også Tine skriver i sin ferske årsrapport for 2023 at handelen vris mot egne merkevarer.

Utgjør over 18 prosent

E24 skrev i fjor vår at analyseselskapet NielsenIQ hadde regnet seg fram til at kjedenes egne merkevarer nå utgjør 18,2 prosent av all dagligvarehandel.

Nortura har tidligere gått ut mot kjedenes egne merkevarer.

Nettavisen omtalte i fjor høst et brev Gilde hadde sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

«(...) Veksten i kjedekontrollerte merkevarer er en eksistensiell trussel for den uavhengige merkevareindustrien», skriver Nortura i brevet til departementet.

– Når kjedene får så stor markedsmakt som de har i dette tilfellet, kan det føre til at konkurransen opphører. Dagligvarekjedene blir friere til å sette prisene selv, sa Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for kommunikasjon, samfunnsansvar og bærekraft i Nortura.

Vil øke andelen

Coop sa til Nettavisen i fjor høst at de planlegger å øke andelen egenkontrollerte varer i butikkene.

– Egne merkevarer er ikke noe vi har for å skvise ut andre. Det er for å gi større utvalg for kundene. Det betyr at vi skal ha både kjente merkevarer og egne merkevarer, slik at kundene selv kan velge, sier hun.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tidligere sagt at regjeringen vil fortsette å overvåke utviklingen i egne merkevarer.

