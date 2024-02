Flyktningvedtak i Drammen skal sjekkes: Statsministen mener det er klart ulovlig

Det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) klar på at det ikke er.

– Det er ikke noe kommunene kan gjøre. Kommunene må vurdere hvor mange de kan motta, og så er det en avtale med staten at vi tar imot på en god måte. Det er en grunnleggende verdi at vi respekterer at folk på flukt skal behandles likeverdig, sier han til NRK.

Statsministeren mener vedtaket er splittende fordi det «utfordrer noen grunnleggende prinsipper om likeverd».

Et knapt flertall i kommunestyret i Drammen, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti sto bak vedtaket.

Må redegjøre for seg

Statsforvalteren i Oslo og Viken varsler at de skal kontrollere om Drammens vedtak er lovlig.

Hvis det foreligger såkalt særlige grunner, kan Kommunal- og moderniseringsdepartementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig. Denne myndigheten er delegert til statsforvalterne.

– Vi har i dag varslet kommunen om at vi vil foreta en lovlighetskontroll av vedtaket, heter det i en pressemelding fra statsforvalteren.

Kommunedirektøren har fått fram til 28. februar i år til å redegjøre for vedtakets rettslige sider.

– Bosetningsmodellen rakner

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) reagerer også på vedtaket. Hun retter en pekefinger mot kommunestyret i Drammen.

– Kommunene kan ikke stille krav til nasjonalitet eller familiebakgrunn når de blir bedt om å bosette. Uavhengig av om vedtaket er ulovlig eller ikke, så bør ikke politikerne legge opp til en sortering mellom ulike flyktninger, skriver hun i en epost til NTB.

Brenna mener det er viktig å hegne om dagens system for bosetning av flyktninger.

– Hvis alle kommuner gjør som Drammen, så rakner den norske bosetningsmodellen, med frivillig, styrt og spredt bosetting som har sikret god, arbeidsrettet integrering i store og små kommuner.

Anmeldte Drammen

Simon Nordanger, gruppeleder for Senterpartiet i Drammen, har vært en skarp kritiker av forslaget og har nå anmeldt kommunestyret. Han mener det bryter med både diskrimineringsloven og Grunnloven.

– Dette er et prinsipielt verdispørsmål. Hvordan man skal behandle mennesker og åpne for å sortere mennesker på den måten. Når lovverket allerede er såpass tydelig, så mener vi at det må ha en eller annen konsekvens, sier han til NRK.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Drammen kommune om å ta imot 340 flyktninger i 2024. Kommuneadministrasjonen foreslo at byen skal ta imot 250.