Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Har du lagt merke til at det alltid er et humanitært imperativ å la Hamas overleve? Presset mot Israel er enormt, og advarslene hagler fra Det hvite hus, Europa, Midtøsten og FN. Men Rafah må tas for å nedkjempe Hamas.

Financial Times

Med Imran Khan i fengsel og partiet hans utestengt, trodde Pakistans mektige militære at forrige ukes valg var i boks. Men suksessen ved valget viser at pakistanerne er lei av å bli ledet av selvtilfredse eliter og etter militærets forgodtbefinnende.

Die Welt

Trusselen fra Russland kom ikke over natten. Nå vises én av de verste feilene fra Angela Merkels periode som forbundskansler, og det er at hun drysset sovepulver i øynene til innbyggerne. Nå må Tyskland ruste seg slik som under den kalde krigen.

Dagens Industri

Vi kan håpe at Donald Trump egentlig ikke mener det han sier til velgerne, at han handler annerledes som president, at han ikke vil vinne nominasjonen eller valget i november. Men håp er ingen strategi. Europa må skaffe seg en plan når USA søker egne veier.