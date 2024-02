Storoffensiv mot PE-bransjens honningkrukke

Skatteverket v/ AISS har nå altså satt foten hardt ned, og vil endre praksis. Dette er kompliserte saker med mange ulikheter og nyanser, der man skal være forsiktig med å generalisere. Når det er sagt, i de sakene jeg er kjent med synes Skatteverket i stor utstrekning å skjære gjennom selskapsstrukturen, og det legges til grunn at carried interest er knyttet til partnernes personlige verdiskapende arbeid som dermed skal beskattes som lønn. Når det gjelder den nevnte pilotsaken fra 2018, skriver Skatteverket at Høgsta förvaltningsdomstolen der ikke tok stilling til det sentrale underliggende spørsmålet om skattemessig allokering og klassifisering av carried interest for svenske skatteformål.

Hva gjør Skatteetaten?

Vi vet fra tidligere saker at Skatteetaten har vært på studietur til Sverige for å utveksle erfaringer, og det må legges til grunn at Skatteetaten er godt kjent med det svenske taktskiftet. Skatteetaten har dessuten en rekke avanserte dataverktøy som innebærer at mye kartleggings- og analysearbeid er automatisert og kan gjennomføres på en brøkdel av tiden som var nødvendig før, og med langt mindre ressurser. Kan vi forvente en tilsvarende storoffensiv mot norske mottakere av carried interest?

Det er viktig å understreke at norske og svenske skatteregler er ulike og praktiseres ulikt. Etter norsk skatterett er det ikke tilstrekkelig for omklassifisering av overskuddsandel til lønn at det underliggende overskuddet er generert av arbeidsinnsats. Også eiere av slik virksomhet skal som utgangspunkt få sin avkastning fra eierskapet klassifisert som kapitalinntekt, selv om de også jobber der. Det er også viktig å huske på at carried interest i Norge gjennomgående beskattes som virksomhetsinntekt med 22 prosent.

Overfor grunnleggerne av PE-virksomheten som mottar carried interest til sine eierselskaper basert på eierandel mener jeg Skatteetaten kan glemme å vinne frem. Den døren murte Høyesterett igjen i Herkules-saken i 2015. Det samme mener jeg må gjelde andre som har tatt sin forholdsmessige andel av risikoen som deres eierandel tilsier og mottar carried interest basert på eierandelen. At de jobber i PE-virksomheten og at eierandelen med rett til carried interest kanskje også er betinget av ansettelse er da av underordnet betydning.

For skattytere som har gitt tilstrekkelig opplysninger i skattemeldingen er for øvrig Skatteetatens endringsadgang begrenset til de siste fem år (2019–2023) og tilleggsskatt er utelukket. Men har man en robust struktur, skal man vinne uansett.

