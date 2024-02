Informanten Alexander Smirnov løy til FBI-agenter i juni 2020 om at de to hadde blitt betalt flere millioner dollar hver av det ukrainske selskapet Burisma i 2015 og 2016, ifølge justisdepartementet.

Videre sa han at en toppsjef i det aktuelle selskapet hadde hevdet at Hunter Biden var hyret for å «beskytte oss, gjennom sin far, fra alle slags problemer».

Påstandene ble gjenstand for mye oppmerksomhet i Kongressen i fjor sommer, da Republikanerne drev etterforskning av Biden og familien og krevde at FBI offentliggjorde ugraderte dokumenter som omtalte anklagene.

Smirnov fortalte ifølge justisdepartementet at han hadde kontakt med Burisma-topper mot slutten av Barack Obamas tid i Det hvite hus, men amerikanske myndigheter mener at dette skjedde etter at Obama og Biden forlot Det hvite hus – da Biden ikke hadde mulighet til å påvirke USAs politikk.

– Kort oppsummert forandret den siktede sin vanlige og ordinære kontakt med Burisma i 2017 og senere til anklager om bestikkelser mot offentlig tjenesteperson 1 (Joe Biden, red.anm.), den presumptive presidentkandidaten til ett av de to store partiene, etter å ha offentlig uttrykt partiskhet mot offentlig tjenesteperson 1 og hans kandidatur, står det i tiltalen.

Om Smirnov blir dømt, risikerer han opptil 25 år i fengsel.