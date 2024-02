Mye overvann på veiene på Østlandet

Vær oppmerksom og kjør forsiktig. Vi ber bilistene være obs på dette og tilpasse farten, skriver Vegtrafikksentralen sør på X/Twitter.

– Akkurat nå er det en god del vann både i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Innlandet på grunn av at en del av den snøen som har kommet, har gått over til regn. Det er til dels mye overvann og smeltevann på veien, sier trafikkoperatør Kristofa Key-Nilsen ved Vegtrafikksentralen øst til NRK.

Saktegående trafikk

Vegvesenet har entreprenører som er ute og jobber med å fjerne snø og slaps, så vann kan renne unna, og åpne sluk.

– Det vil vel gjøre at trafikken går noe saktere, så det er viktig at man følger med og avpasser farten til forholdene, sier hun.

Også utover fredagen er det meldt om store nedbørsmengder og milde temperaturer på Østlandet.

Det er i tillegg sendt ut farevarsler av grad 2 (gul) for is på veiene for store deler av Sør-Norge ettersom helgen starter med underkjølt regn og dermed glatte veier. Farevarselet strekker seg fra Sauda i Vestland, gjennom hele Agder og Telemark, til Østlandet nord for Oslo.

Forsinkelser i Oslo

Sporveien T-bane opplyser på X/Twitter at det er noe forsinkelser på linje 1 på grunn av mye snø på sporet.

– Det er meldt gult farevarsel, som innebærer at det kan bli vanskelige kjøreforhold i Ruters område. I Oslo og Akershus er det enkelte steder svært glatte veier på grunn av regn. Dette kan på morgenen føre til forsinkelser. I tillegg kan det føre til at vi må innstille deler av strekninger på linjer der det er så glatt at det ikke er forsvarlig å kjøre, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til NTB.

– Jeg vil oppfordre reisende til å være å beregne god tid og sjekke informasjon om reisen på appen eller Ruters nettsider, sier hun.

Vinterferieutfart

I tillegg er det fredag utfartsdag for tusenvis av folk som skal ta vinterferie i Oslo og Akershus. Det vil også merkes på veiene, der det er ventet mye trafikk.

Natt til fredag ble det ikke meldt om mange ulykker på grunn av forholdene, men utenfor Voss havnet et vogntog i elven på E16 Sivletunnelen og Stalheimtunnelen. Politiet opplyser at det var glatte veier på stedet.

Fredag morgen melder politiet om en ulykke på E18 Holmestrand der en bil snurret rundt i veibanen og traff autovernet. Fører skal ikke være skadd, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Vegtrafikksentralen sør opplyste natt til fredag at E134 Haukelifjell var våpnet for vanlig trafikk etter kolonnekjøring siden torsdag ettermiddag. Det er fortsatt kolonnekjøring over riksvei 7 Hardangervidda.

(©NTB)