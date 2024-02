Russiske fengselsmyndigheter: Aleksej Navalnyj er død

Opplysningene gjengis fredag av nyhetsbyrået Reuters samt russiske medier. Det er fengselsmyndighetene i regionen Jamal-Nenets, hvor Navalnyj har sittet fengslet, som kunngjør at han er død. Kreml opplyser at ikke har noen informasjon om dødsårsaken.

Navalnyj var den mest profilerte kritikeren av Vladimir Putin da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Han har inntil nå sittet fengslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, som ligger nord i det sentrale Russland. Han har sonet flere ulike straffer på til sammen over 30 år. I forrige måned deltok Navalnyj i et rettsmøte via videolink etter å ha blitt flyttet til straffekolonien fra et annet fengsel.

Bekrefter ikke dødsfallet

Aleksej Navalnyjs støttespillere kan ikke bekrefte eller avkrefte at den russiske opposisjonslederen er død.

– Fengselsvesenet i Jamal-Nenets-provinsen deler nyheter om at Aleksej Navalnyj er død. Vi har ingen bekreftelse om dette. Aleksejs advokat er på vei til (straffekolonien) Kharp. Så snart vi har informasjon, melder vi det, sier Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj på X.

– Alt sto bra til

Ifølge Navalnyjs advokat som besøkte han tidligere denne uken sto alt bra til med den fengslede opposisjonspolitikeren.

– Etter ønske fra Navalnyjs familie kommenterer jeg ingenting. Nå må vi finne ut av ting. Aleksej hadde en advokat på besøk på onsdag, og da var alt fint, sier advokat Leonid Solovjov til opposisjonsavisa Novaja Gazeta.

(NTB)