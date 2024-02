Zelenskyj og Scholz undertegnet historisk sikkerhetsavtale

Zelenskyj møtte Tysklands statsminister Olaf Scholz for å signere avtalen kort etter at han landet i Tyskland. Før han deltar på sikkerhetskonferansen i München i helgen, skal han også undertegne en tilsvarende avtale med Frankrike i Paris.

– Jeg har to viktige dager foran meg. Møter med partnere i Tyskland og Frankrike, nye avtaler og sikkerhetskonferansen i München, skrev han på X/Twitter.

Etter møtet med Scholz var det ventet at Zelenskyj flyr til Paris for å møte Frankrikes president Emmanuel Macron.

Detaljene i de langsiktige bilaterale avtalene er foreløpig ikke kjent, men meningen er at de skal gjelde inntil Ukraina eventuelt blir medlem av Nato.

Ukraina har sagt at de ønsker å bruke avtalen som ble inngått med Storbritannia, som grunnlag. Den avtalen formaliserte en rekke former for støtte britene har gitt og vil fortsette å gi til Ukrainas sikkerhet.

Zelenskyj skal også delta på sikkerhetskonferansen i München som arrangeres fra fredag til søndag, der han etter planen lørdag skal tale og be om ekstra finansiell og militær støtte.

Zelenskyjs rundtur i Europa finner sted på et kritisk tidspunkt for Ukraina ettersom det er økende press mot frontlinjen i øst på grunn av mangel på ammunisjon og nye russiske angrep.

(NTB)