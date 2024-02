Statsbygg anbefaler nybygg i regjeringskvartalet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa for to år siden at regjeringen ville droppe to nye planlagte bygninger i det nye regjeringskvartalet for å spare penger. Nå viser anslag fra Statsbygg at de to nye bygningene vil koste 3,1 milliarder kroner, mens å bruke eksisterende bygg vil koste 9,1 milliarder kroner. Det melder NRK , som har fått innsyn i rapporten.

Statsbygg anbefaler derfor å bygge både B- og E-blokka for å oppnå arbeidsplasser til 4100 ansatte, slik det opprinnelig var planlagt.

– Ved å benytte nærliggende bygg vil man teoretisk sett kunne oppnå ønsket kapasitet. Men det vil være et betydelig mer kostbart alternativ enn å bygge regjeringskvartalet som planlagt med byggetrinn 1, 2 og 3, skriver Statsbygg.

Det vil heller ikke være mulig å oppgradere eksisterende eiendommer til samme sikkerhetsnivå, ifølge etaten.

NTB