Norge vil om få uker undertegne sikkerhetsavtale med Ukraina

Ifølge Støre vil Norge inngå en avtale som bekrefter vår støtte til Ukrainas selvstendighet og Ukrainas rett til å forsvare seg selv, sier han til NTB på sikkerhetskonferansen i München.

Tidligere denne uken har Zelenskyj signert sikkerhetsavtaler med Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

– Det er jo de store landene, G7-landene, som lager de mest omfattende sikkerhetsavtalene av naturlige årsaker, sier Støre til NTB.

– Men de nordiske landene hver for seg vil også inngå avtaler, over noe tid. Målet er å inngå en avtale som bekrefter Norges støtte til Ukrainas selvstendighet og rett til å forsvare seg selv, sier statsministeren.

Han sier at det trengs noen uker til før avtalen mellom Norge og Ukraina kan undertegnes.

– Det sies at det vil være samtaler på bakrommene om å hjelpe ukrainerne til å tenke fram en løsning som kan få slutt på krigen. Er du med i slike samtaler?

Stoltenberg: Viktige avtaler

– Jeg tror prinsippet om at det blir ingen fred for Ukraina uten Ukraina, er veldig viktig. Det er Ukraina som er blitt angrepet, som har fått okkupert deler av sitt land siden 2014, sier Støre.

– De aller fleste kriger ender jo ved et eller annet forhandlingsbord. Men det er avgjørende at Ukraina er i førersetet på det, understreker statsministeren

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier i en kommentar at avtalene er viktige og gjør at Ukraina rykker nærmere et medlemsskap i Nato.

– Denne type avtaler bringer Ukraina nærmere Nato, fordi stadig flere Nato-land lager bilaterale sikkerhetsavtaler med Ukraina.

Nødvendig med flere våpen

– Vi er også blitt enige om å opprette et eget senter for å trene og bringe det ukrainske forsvaret nærmere Nato-standarder. Senteret skal opprettes i Polen. Så det er mange tiltak nå som bidrar til å bevege Ukraina nærmere medlemskap, sier han.

Stoltenberg svarer slik når han får spørsmål om hvorvidt vi står overfor et nytt våpenkappløp.

– Vi ser jo at det nå produseres mer våpen både i Russland og også i Nato-land. Men det er nødvendig, fordi vi kan ikke tillate at Russland vinner i Ukraina.

