Oslos elbusser kobles til tvangsarbeid i Kina

Den kinesiske bilprodusenten BYD har produsert de svært omdiskuterte elbussene i Oslo.

Svenske medieoppslag kunne i høst avsløre at flere kinesiske elbuss-produsenter kobles til tvangsarbeid, deriblant BYD.

Aftenposten skrev om saken først.

«Det er risiko for systematisk statlig sanksjonert tvangsarbeid hos flere kinesiske elbuss-produsenter» lød rapporten som medieoppslagene siterte.

Rapporten slo fast at det er risiko for statlig sanksjonert tvangsarbeid hos flere av produsentene. I tillegg holder flere av fabrikkene til i områder som er kjent for alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Ikke sett dokumentasjon

Kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen forteller til Aftenposten at Ruter ikke har sett dokumentasjon på arbeidsforholdene hos den kinesiske bilprodusenten.

– Disse bussene ble kjøpt flere år før krav til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven ble innført, sier hun til Aftenposten.