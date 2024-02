The Economist: – Vladimir, giftmorder i underbukser

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Aleksej Navalnyjs død tyder på at Vladimir Putin føler seg så trygg at han kan risikere protester i gatene. Et splittet Vesten som ikke engang blir enige om å forsvare europeisk jord i Ukraina vil neppe skape mye problemer for ham.

Financial Times

Aleksej Navalnyj overlevde både forgiftning og flere års mishandling i en russisk straffekoloni nord for polarsirkelen. Uansett hva den offisielle dødsårsaken måtte være, gjør utenlandske ledere rett i å holde Kreml ansvarlig. Dødsfallet er nok en mørk flekk på regimets omdømme.

Die Welt

Det er ingen tilfeldighet at Aleksej Navalnyj døde akkurat da hundrevis av regjerings- og sikkerhetssjefer hadde samlet seg til konferanse i München. Diktaturer er gode på to ting: Kontroll og iscenesettelse. Dermed kunne Vladimir Putin sette dagsorden uten å være til stede.

The Economist

I 2020 ble Aleksej Navalnyj forsøkt drept, da agenter satte inn undertøyet hans med nervegiften Novotsjok. Navalnyj fornærmet Vladimir Putin ved å overleve attentatforsøket. Som Navalnyj sa: Russland er blitt styrt av Jaroslav den vise og Alexander frigjøreren. Nå har vi Vladimir, giftmorder i underbukser.