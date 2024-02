Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump er beordret til å betale 355 millioner dollar i bot for å ha blåst opp verdien av egne eiendommer. Det er ikke første gang Trump er straffet for sitt avslappede forhold til sannheten. Men denne dommen er som å utslette en butikktyv med et Hellfire-missil.

Financial Times

Selv om Russland ikke har lykkes med sine krigsmål i Ukraina, ser den internasjonale situasjonen stadig farligere ut. USA er ikke i stand til å vedta fornyet støtte til Ukraina, og det er begrunnet frykt for at krigslykken kan snu i favør av Russland.

Die Welt

Russlands overfall på Ukraina har blottlagt to tyske kardinalfeil der nasjonal sikkerhet er satt på spill. Forsvaret er blitt satt på sultekur gjennom mange år. Samtidig har landet gjort seg avhengig av russisk gass, som resulterte i strømpris-sjokk.

Dagens Industri

Kommende lørdag er det to år siden den europeiske freden ble brutt av én enkelt diktators stormannsgalskap. Risikoen for at krigen kommer til Sverige minsker drastisk dersom Vladimir Putin blir slått i Ukraina. Støtte til Ukraina er derfor i Sveriges egeninteresse.