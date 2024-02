Støre på vei til Røros – bønder har møtt opp for å protestere

De protesterer mot lønnsnedgangen for bønder og at det ikke har kommet nye tallgrunnlag for næringen, ifølge NRK.

– Hvis han vil stoppe og snakke, så snakker vi, men vi skal ikke hive oss foran og stoppe han, sier leder Arne Jørgen Melien i Rørosbygdenes Bondelag.

Han sier også det er viktig at det riktige tallgrunnlaget er på plass til jordbruksforhandlingene.

Statsministeren ankommer Røros for å delta på kulturarrangementet Rørosmartnan.

Røros-ordfører Isak Veierud Busch (Ap) sier til Nationen at han støtter bøndenes sak og mener protestene bør være uproblematiske.

