Staten krever flere hundre millioner i ubetalt skatt fra Petter Stordalen

Petter Stordalen kjøpte holdingselskapet Strawberry Fields i 2013.

Siden da og fram til 2021 har Stordalen tatt ut over 800 millioner i skattefritt utbytte fra selskapet, skriver E24.

I 2022 sa Skatteklagenemnda at dette ikke skulle vært skattefrie uttak. De krever derfor at Stordalen tilbakebetaler over 200 millioner skattekroner.

Dette vedtaket har Stordalen tatt til retten. Mandag holdt partene sine sluttinnlegg og en avgjørelse fra Oslo tingrett er ventet denne uka.

Stordalens advokat Kaare Andreas Shetelig hevder overfor E24 at ingen skatteregler er brutt.

