Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Aleksej Navalnyjs død har på kort sikt styrket Vladimir Putins autokratiske agenda. Men det politiske drapet i fengselet avslører også det illegitime aspektet ved Vladimir Putins styre. Helt ordinære russere tar personlig risiko ved å hedre Navalnyjs minne.

Financial Times

Adam Neumann vil kjøpe WeWork fra selskapets konkursbo, og dermed komme tilbake som sjef og hovedeier som kontorvirksomheten. Fenomenet med gründere som kommer tilbake er et tveegget sverd. Det finnes eksempler på comeback som lykkes, men mange har slått feil.

Die Welt

Ursula von der Leyen ønsker gjenvalg som EU-kommisjonens president. Det er gode sjanser for at hun også kan bli det, men det betyr ikke at det er en god beslutning. Hun kjennetegnes av stor smidighet, men det er ikke en slik leder EU trenger nå.

Dagens Industri

I 16 år voktet Stefan Ingves den svenske kronen og pengepolitikken. Nå kan han prate fritt, og i et intervju ønsker han at Sverige blir med i euroen. For Sverige handler det om innflytelse, og dette er et godt tidspunkt for å ta steget.