LO-lederen truer med storstreik

– Vi er beredt til å ta en streik for å få det som er rettferdig, det som er rett, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte til LOs representantskap tirsdag formiddag.

– Vi skal ha vår del av kaka. Og en rettferdig fordeling. For det er faktisk rom for et godt og solid lønnsoppgjør. Eksportinntektene er historisk høye og industrien har gode tider, sa LO-lederen.

LO er samlet i Folkets Hus i Oslo for å vedta hovedkravene til årets lønnsoppgjør og formulere den tariffpolitiske uttalelsen. Uttalelsen blir brukt som et styringsverktøy når enkeltforbundene skal inn i sine respektive forhandlinger.

– De som har vært med på å skape verdiene, LOs medlemmer, skal ha sin del av verdiskapningen, poengterte LO-lederen i sin innledning.

Etter flere år med historisk høy prisvekst og det Følsvik kalte en historisk aggressiv renteøkning, er tilbakemeldingene fra over 1 million klare.

– Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå er økte lønninger det aller viktigste for våre medlemmer. Kravet er at lønningene må øke mer enn prisveksten. Kravet er økt kjøpekraft. Det blir vår oppgave å ikke skuffe dem, sa Følsvik.

