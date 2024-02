Hylekoret til Forfatterforeningen – en trist historie om grådighet

Debattinnlegg: Trude Helén Hole, forfatter, journalist, sommelier og foredragsholder

I januar fremmet medlemmene i Den norske Forfatterforening (DnF) en pompøs tekst i VG. «Framtida til norsk litteratur står på spel» er signert av 72 medlemmer, inkludert Jon Fosse, Karl Ove Knausgård, Linn Ullmann, Dag Solstad og Vigdis Hjorth.

Trude Helén Hole. Foto: Privat

De skriver: «Det er stor uro blant norske, skjønnlitterære forfattarar. Vi fryktar at det unike litterære systemet som til og med fekk fram siste nobelprisvinnar i litteratur, vil forvitra.

Kor startar det kunstnariske grunnlaget for ein ny og lysande Jon Fosse, nobelformat-rastlaus Dag Solstad, ein bildungsestetisk Karl Ove Knausgård, ei erindringarbeidande Linn Ullmann eller ei kierkegaardsenergisk Vigdis Hjorth, spør underskrivarane.»

Innlegget er skrevet av forfattere som ønsker å innskrenke litteratur til egen andedam. Når disse møtes for å sole seg i egen fortreffelighet, stiller de sin fallende verdighet til offentlig beskuelse. Det er et trist syn.

Oppropet er skrevet av forfattere som tjener millioner og allikevel søker og får utdelt stipend via DnF. Det er skamløst. Vi forstår at medlemmene vil ha kaken for seg selv.

DnF deler ut stipend til egne medlemmer og forfattere som ikke er i målgruppen, og fungerer ikke etter hensikten. Eksempler er Ingvar Ambjørnsen, Jon Fosse, Karl Ove Knausgård og Roy Jacobsen, som har tjent millioner og likevel får statsstøtte.

I 2010 ble Knausgård tildelt et toårig stipend, til tross for en inntekt på over 10 millioner kroner. Også i 2020 var Knausgård hovedaksjonær i Statens kunstnerstipend fra DnF.

At Knausgård med sine millioner til stadighet søker flerårige arbeidsstipend, og får det – er uforståelig!

At DnF bestemmer over to statlige stipendtildelinger er lite demokratisk og strider mot stipendets paragrafer. Eksempelvis punkt 3, Formål. Hvert tredje medlem får ja, mens bare 3 prosent av ikke-medlemmene tildeles stipend. Stipendordningene er urettferdige og preges av grovfordeling.

DnF bryter også punkt 5, Kriterier, og punkt 8.2.3, Habilitet. At DnF ikke er habil, dokumenteres hvert år av tildelingslisten. Stipendordningen skal bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Når samme komité råder over to statlige ordninger og i all hovedsak deler ut til egne medlemmer og rike forfattere, ivaretas ikke mangfoldet, ei heller et nyskapende kunstliv.

Konklusjon: Vi trenger kriterier for hvem som kan søke og uavhengige komiteer i alle stipendutvalg.

