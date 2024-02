I november braker presidentvalget i USA løs, og kampen ser ut til å stå mellom den nåværende presidenten Joe Biden på 81 og den straffedømte tidligere presidenten Donald Trump på 77.

Ifølge Marketwatch sier strateger ved det uavhengige konsulentselskapet Signum Global Advisors nå at Biden kommer til å vinne valget, til tross for at meningsmålingene favoriserer Trump.

«På dette stadiet i det amerikanske presidentvalget ser det ut til at flere datapunkter favoriserer tidligere president Donald Trump over nåværende president Joe Biden. Justert for det vi ser på som den avgjørende faktoren i dette valget - velgermobilisering - er imidlertid vår nåværende forventning en Biden-seier (65 prosent), kombinert med en delt Kongress (republikansk-majoritet i Senatet, Demokratisk-majoritet i Representantenes hus),» heter det i en rapport utarbeidet av senioranalytiker Rob Casey i Signum, ifølge Marketwatch.

Ifølge rapporten ser det ellers dårlig ut for Biden. En spørreundersøkelse viser at 39,7 prosent av de spurte er fornøyde med Biden, mens 55,9 prosent mener han har gjort en dårlig jobb. Analytikeren trekker frem at presidenter som ligger under 50 prosent fornøyde velgere når som helst året før valget, sannsynligvis ikke vil vinne. I tillegg har mange uttrykt misnøye med Bidens alder, og at han tilsynelatende har begynt å miste hukommelsen.

Til Bidens fordel

Til tross for dette peker Signum på at Biden fremdeles kan vinne avhengig av at økonomien holder seg på rett spor, at velgerne møter opp på stemmelokalene og at tredjepartsstemmer holder seg på et normalt, lavt nivå. I tillegg venter analytikerne at abortsaken og bekymringer for det amerikanske demokratiet vil spille en viktig rolle i Bidens favør.

Å være sittende president er også til Bidens fordel, ifølge analytikerne, som bemerker at siden 1980 har 57 prosent av sittende presidenter som søker gjenvalg vunnet, og fra 1968 til 2016 har den sittende fått 52 prosent av stemmene.

I tillegg har tidligere meningsmålinger som favoriserer Trump vist seg til å ha store feilmarginer på flere prosent, opplyses det.

«Justert for disse hensynene, er valget trolig åpent på dette stadiet (tre datapunkter til hver kandidat), og vår egen vurdering er at det vil bli en Biden-seier (med 65 prosent sannsynlighet), for følgende grunn: Vi forventer at demokratiske tilhengere mobiliserer i større antall i forhold til republikanske tilhengere,» heter det.