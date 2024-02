Die Welt: – Har enorme økonomiske konsekvenser

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den russiske staten har parkert 300 milliarder dollar hos finansinstitusjoner i Vesten. Pengene ble frosset da Russland invaderte Ukraina. Nå er det på tide at Ukraina får dem. For det er nesten som om Joe Biden og Tysklands Olaf Scholz tror de kan brukes som brikke i fredsforhandlinger.

Financial Times

London er fortsatt et finanssenter til tross for spådommene i forkant av Brexit. Nå bør London og Brussel samarbeide for å bygge et mer stabilt forhold med minimale begrensninger på kapitalbevegelser. Det vil være bedre for begge.

Die Welt

Tyske bedrifter har et såkalt vekspotensial på 0,5 prosent de kommende årene. Dermed befinner landets næringsliv seg i farlig farvann. Nå ser også næringsminister Robert Habeck ut til å ha forstått omfanget av krisen. For tilnærmet nullvekst har enorme samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Dagens Industri

Viljen til å investere i aksjer er stor. Det er også ønsket om å bli rik fort. På Tiktok lover såkalte aksjeproffer raske penger til den som tegner abonnement på investeringstips. Luksusklokker og sportsbiler er lokkemiddel. Disse lurendreierne bør myndighetene slå ned på.