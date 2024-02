Regjeringen i Russland opplyste tidligere på dagen at Putin skulle fly med en modernisert utgave av Tupolev Tu-160M, et supersonisk bombefly som er i stand til å frakte kjernefysiske våpen.

Det russiske nyhetsbyrået Ria meldte torsdag ettermiddag at flyet hadde tatt av. En drøy halvtime senere meldte de at han hadde landet.

Etter den korte turen ga Putin tommel opp til at flyene kan tas inn i luftforsvaret. Ifølge det statlige nyhetsbyrået Ria kalte han flyet «pålitelig».

Under den kalde krigen var Tu-160M et fly som ville blitt tatt bruk dersom det brøt ut kjernefysisk krig med vestlige land.

Bakgrunnen for at Putin var om bord på et strategisk bombefly, er ikke kjent. Etter invasjonen av Ukraina har Russland gjentatte ganger kommet med antydninger om at atomvåpen i ytterste konsekvens kan bli brukt.

Vestlige militæranalytikere har tolket dette som forsøk på å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina.

Britiske sanksjoner

Storbritannia lar seg iallfall ikke skremme, og den britiske regjeringen varsler torsdag nye sanksjoner mot Russland.

Våpenprodusenter og elektronikkselskaper er omfattet av de nye sanksjonene, ifølge regjeringen. Målet er å «redusere» Vladimir Putins våpenarsenal.

– Vårt internasjonale økonomiske press betyr at Russland ikke har råd til denne ulovlige invasjonen, sier den britiske utenriksministeren David Cameron i en uttalelse.

Lørdag markerer toårsdagen til Russlands fullskala invasjon av nabolandet.

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina i kampen for demokrati – så lenge det trengs, legger Cameron til.

(©NTB)