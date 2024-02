Korrupsjonsdømt arkitekt dømt på nytt

Økokrim mener arkitekt Rune Breili ga feil og villedende opplysninger i forbindelse med to hytteprosjekter på Tjøme.

Han er nå dømt til 90 dagers fengsel, viser en pressemelding fra Økokrim.

På den ene eiendommen er arkitekten dømt for å ha tegnet opp ny fritidsbolig i strid med kommunens arealplaner. På den andre eiendommen er arkitekten dømt for å ha tegnet opp ny bod og nytt anneks innenfor 100-metersbeltet i strandsonen på Tjøme.

Unnlot å gi riktig informasjon

Ifølge NRK, var det i Neholmveien planer om renovering til 27 millioner kroner. Her mener Økokrim at Breili unnlot å gi riktig informasjon slik at hytteierne kunne få det bygget slik de ønsket.

Hytten i Havnaveien, som ifølge NRK eies av komikerparet Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø, ble det bygget større enn det som var tillatt. Breili sto som ansvarlig søker.

– Dommen viser at det er viktig å gi riktige opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene. Ikke minst når det bygges i strandsonen, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

Tidligere korrupsjonsdømt

Til Tønsbergs blad sier Breilis forsvarer Thomas Skjelbred i advokatfirmaet Elden at de vurderer å anke dommen til lagmannsretten.

– Vi har mottatt dommen og må studere den før vi vet hva vi gjør. Vi er uenige i dommen og Breili er naturlig nok skuffet, sier forsvarer Skjelbred til NRK.

Breili er tidligere dømt til ni måneders fengsel for korrupsjon i Agder lagmannsrett, sammen med tidligere byggesaksleder Harald Svendsen.