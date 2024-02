Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Nvidia knuste alle estimater på torsdag, og er nå verdsatt til nesten 2 billioner dollar. Nvidia-aksjen er i praksis blitt et veddemål på amerikansk, privat innovasjonskraft. Kongressen og president Joe Biden kan skrive det opp: Den typen suksess kommer ikke offentlig fra såkalt aktiv industripolitikk.

Financial Times

Den største krigen i Europa siden 1945 går inn i sitt tredje år. Moskva har styrket sin våpenproduksjon og forvandlet seg til en krigsøkonomi. Mer enn noen gang trenger Kyiv verktøyene til å få gjort jobben ferdig.

Die Welt

For første gang på et kvart århundre skal den tyske postloven reformeres. Og for første gang skal kvaliteten på posttjenestene faktisk kontrolleres. Det innebærer at det vil lønne seg å være opptatt av detaljer, i motsetning til i dag.

Dagens Industri

Hva man betaler i inntektsskatt er lett å sjekke. Men hvor mye betaler man egentlig i andre skatter? Drivstoffavgiften står ikke på kvitteringen. Men alle, spesielt bileiere, forstår at den er høy. Nå vil endelig regjeringen at arbeidsgiveravgiften skal synes på lønnsslippen. Skjult skatt må frem i lyset.