Østerrikes eksstatsminister dømt for mened – slipper fengsel

Granskingen der retten mener Kurz forklarte seg uriktig, fant sted i 2020 og gjaldt mistanker om korrupsjon i det konservative partiet hans ÖVP og det ytterliggående høyrepartiet FPÖ.

Bakteppet var et hemmelig videoopptak som ble gjort av FPÖs tidligere leder Heinz-Christian Strache på den spanske øya Ibiza der han snakket om hemmelige politiske donasjoner fra store østerrikske selskaper.

De to partiene satt i regjering sammen fra slutten av 2017 til mai 2019. Kurz var statsminister i den regjeringen og igjen fra 2020 til 2021. Den siste regjeringen besto av ÖVP og De grønne.

37-åringen gikk av i oktober 2021 etter at han og støttespillerne ble anklaget for å ha brukt statlige midler for å få laget positive meningsmålinger.

NTB