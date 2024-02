En McKinsey-ledet tenketank rådet Kina til å tette samarbeidet mellom næringsliv og militæret, og skyve utenlandske selskaper ut av sensitive industrier.

Anbefalingene i en bok av Urban China Initiative (UCI), bestilt av den kinesiske regjeringens sentrale planleggingsbyrå, var blant flere av politikkforslag tenketanken foreslo for å styrke landets teknologiske slagkraft, ifølge en gjennomgang av arbeidet, som tidligere ikke har blitt rapportert i vestlige medier, skriver Financial Times.

UCIs bok inneholder forord av en av McKinseys seniorpartnere i Kina og er basert på arbeid av konsulentbyråets interne forskningsgruppe. Boken utgjorde en del av den kinesiske regjeringens forskning for sin 13. femårsplan som dekket 2016-2020.

Femårsplanen inkluderte politikken "Made in China 2025" som økte spenningene mellom Beijing og Washington.

McKinsey stengte UCI i 2021 og har nedtonet forholdet til den kinesiske regjeringen siden de kom under politisk press i USA, hvor lovgivere har spurt om konsultering i Kina er i konflikt med firmaets arbeid for USAs forsvarsdepartement.

– Vi jobber ikke for, og etter det beste av min kunnskap har vi aldri jobbet, for det kinesiske kommunistpartiet eller for sentralregjeringen i Kina, sa Bob Sternfels, McKinseys globale administrerende partner i en kongresshøring i USA denne måneden.

– Majoriteten av arbeidet vi gjør i Kina er for multinasjonale selskaper. Mange av disse er amerikanske selskaper og private kinesiske selskaper, fortsatte han.