USA hevder å ha ødelagt sju houthi-raketter i Jemen

Houthi-militsen var i gang med å forberede rakettene til utskyting mot mål i Rødehavet, sto det i uttalelsen fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) natt til lørdag norsk tid.

Centcom sendte før det ut en annen uttalelse som dreide seg om skjebnen for lasteskipet Rubymar, som ble angrepet av houthiene i Adenbukta forrige søndag. Fartøyet står i fare for å synke, uttalte houthiene, som bekreftet at de sto bak angrepet, dagen etter.

Centcom opplyser at fartøyet fortsatt ligger ankret opp, men at det sakte tar inn vann. Skadene på skipet er omfattende og det har nå lekket ut et 29 kilometer langt oljeflak, uttaler Centcom.

Rubymar fraktet over 41.000 tonn gjødsel da det ble angrepet. Fartøyet er britiskeid og seiler under flagg fra Belize.

NTB