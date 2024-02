The Economist: – Stor risiko for en andre inflasjonsbølge

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Donald Trump hadde en enkel seier i Sør-Carolina. Men resultatet viser at den tidligere presidenten ikke vil beseire Joe Biden uten å få med seg støttespillerne til Nikki Haley.

Financial Times

Ved utgangen av dette århundret er det en betydelig sjanse for at nesten samtlige land i verden har synkende folketall. Samtidig som helsetilbudet blir bedre og fattigdommen synker, får også folk færre barn. De utviklede økonomiene må forberede seg på at det blir færre unge arbeidstakere.

Die Welt

Mange journalister har løftet De grønne frem på gullstol. Nå spør de seg hvorfor det i befolkningen finnes et såkalt hat mot De Grønne og partiets ledelse. Svaret ligger snublende nær: Mange vil ha råderett over sitt eget liv og eiendom, og ikke bli transformert i De grønnes bilde.

The Economist

Ved utgangen av 2023 var Federal Reserve i ferd med å erklære seier over prisgaloppen i USA. I dag ser den slutningen ut til å være forhastet. Amerikansk rente vil neppe falle ytterligere med det første. Risikoen for en andre inflasjonsbølge er for stor.