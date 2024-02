Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Florida og Texas ønsker at regjeringen skal overvåke ytringsfriheten på sosiale medieplattformer. Dette ender sjelden godt, og er i tillegg et brudd med den første grunnlovsendringen om ytringsfrihet.

Financial Times

Krigen i Sudan er forsvunnet fullstendig fra det internasjonale samfunnets dagsorden. Likevel har kamphandlingene pågått siden april. Det er etnisk rensing, 8 millioner er på flukt, og 18 millioner trues av sult. Konflikten er en trussel både mot regional stabilitet og millioner av mennesker.

Die Welt

Omtrent halve verden krever en tostatsløsning i Midtøsten. Men om så en palestinsk stat ble innført ved et pennestrøk, ville ikke det ha løst konflikten. Hamas ville ha overlevd, og dermed også viljen til å utslette alle jøder.

Dagens Industri

For at utslippene skal gå ned trenger man å utnytte naturens ressurser, som kobber, kobolt, litium og nikkel. Sverige har heldigvis mange av materialene, særlig i Norrland. I den sammenhengen kan ikke reinnæringen gå foran alle andre interesser. Man må kunne verne samisk kultur uten å gi næringen vetorett over ressursene som trengs til det grønne skiftet.