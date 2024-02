Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den viktigste fronten i Ukraina-krigen foregår i Representantenes hus i USA. Der har en tverrpolitisk gruppe av politikere rullet ut et kompromissforslag om en støttepakke. Dette vil bli den mest vidtrekkende sikkerhetspolitiske beslutningen siden 1980-tallet.

Financial Times

Storbritannia trenger flere boliger og bedre infrastruktur. Men da må det kuttes tykke lag av byråkrati som blokkerer veien. Det er et skjønnsmessig system som legger en urimelig stor bevisbyrde på prosjekter for å tilfredsstille en mengde interessenter og forskrifter før de kan gå videre.

Die Welt

I Berlin har byrådet vedtatt å senke eiendomsskatten for bønder og kolonihager. Lokalpolitikken i Berlin får mye kritikk, men her bør kristendemokratene lære. Dette er bedre enn den meningsløse kampen for billigere landbruksdiesel.

Dagens Industri

Sverige hørte med da Nato ble dannet i 1949. I stedet valgte vi å stå utenfor og spille russisk rulett med landets sikkerhet. Etter 200 år med militær alliansefrihet er Sverige nå bare noen formaliteter unna medlemskap. Det er et historisk øyeblikk, en seier for oss og for forsvarsalliansen. Det er der vi hører hjemme.