Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Tirsdag er det primærvalg i Michigan. Da vil den pro-palestinske venstresiden hos Demokratene prøve å tvinge president Joe Biden til å få stanset Israels krig mot Hamas. Bidens pro-israelske ryggmargsrefleks har dominert lenge, men nå er han blitt stadig mer kritisk overfor Israel.

Financial Times

Sammenlignet med verdsettelsene i amerikanske markeder omsettes europeiske aksjer med rekordrabatt. Det innebærer at næringslivet i EU går glipp av billioner av euro i kapital. Her er det et uforløst potensial. Europeiske aksjer kan og bør forsøke å være mer enn et alternativ til amerikanske tech-investeringer.

Die Welt

I Thüringen vil lokale myndigheter at flyktninger som kommer benytter fire timer pr. dag til samfunnsnyttig arbeid. Mange vil sikkert oppfatte det som tvangsarbeid. I virkeligheten er det et integrasjonstiltak som kan munne ut i en læreplass.

Dagens Industri

Sveriges tilslutning til Nato handler først og fremst om den sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. På lang sikt markerer det slutten på ideen om Sverige som et unikt land med blandingsøkonomi. Litt ydmykhet fra Socialdemokraterna ville ha vært passende i så måte.