DI: – Dette har verden aldri før sett

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Senator Mitch McConnell vil trekke seg som Republikanernes leder i Senatet i november. McConnell har fått mye kritikk, men i virkeligheten har han vært Senatets konservative mesterhjerne. Etter Lyndon Johnson har ingen forstått bedre enn ham hvordan kammeret fungerer.

Financial Times

Mange har sett nok kunstig intelligens til å forstå at teknologien både har nyttige og risikable elementer. Ikke like mange vet at det trengs enorme mengder naturressurser for å holde datasentrene i gang, spesielt vann og strøm. Dette må snakkes om.

Die Welt

Tysk næringsliv befinner seg i en sørgelig forfatning, og mange skylder på dagens koalisjonsregjering i Berlin. Men både BASF og Bayer har gjort strategiske feilskjær: BASF ved å gjøre seg avhengig av russisk gass og Bayer med den dyre glyfosat-saken i USA. Det må bedriftene ta skylden for selv.

Dagens Industri

Samlet ville Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Meta og Tesla ha utgjort nest høyest verdsatte børs. Verden har aldri før sett en så høy verdikonsentrasjon. Sentrum for den enestående utviklingen ligger på USAs vestkyst, som nå tar syvmilssteg inn i AI-epoken.