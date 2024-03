Oljefondet vil beskytte orangutang – utestenger selskaper

Selskapene Astra International og morselskapene Jardine Matheson Holdings og Jardine Cycle & Carriage ryker nå fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet. Gruvedrift på Sumatra i Indonesia er grunnen, opplyser Norges Bank Investment Management , som forvalter fondet

– Gruva ligger i det eneste leveområdet til den kritisk truede Tapanuli-orangutangen, som er den mest truede av alle store primater. Det finnes færre enn 800 individer igjen av arten, som er helt avhengig av at leveområdet opprettholdes for at arten ikke skal dø ut, skriver fondets etikkråd i sin anbefaling.

Astra International planlegger å øke gruvearealet betydelig, ifølge rådet.

– Så lenge selskapets aktiviteter fører til en reduksjon i leveområdet for orangutangen, mener rådet at risikoen for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade er uakseptabel.

Oljefondets eierandel i Astra International var verdt 152 millioner kroner ved utgangen av 2023. For morselskapene Jardine Matheson Holdings og Jardine Cycle & Carriage eide oljefondet aksjer verdt henholdsvis 957 millioner og 136 millioner kroner.

