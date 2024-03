Equinor har inngått avtaler om levering av 15 nye helikoptre til norsk sokkel

Equinor skal motta ti nye helikoptre av typen Bell 525 og fem av typen Leonardo AW189, opplyser oljeselskapet i en pressemelding.

– Disse helikoptertypene kommer i tillegg til dagens Sikorsky S-92. Alle helikoptermodellene oppfyller strenge krav til sikkerhet. Å gå fra én til tre helikoptermodeller på norsk sokkel vil gi større fleksibilitet og regularitet, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel.

Kommer først neste år

De to første Leonardo-helikoptrene kommer i starten av neste år, mens Leonardo skal levere tre og Bell fire helikoptre i 2026.

De siste seks helikoptrene fra Bell kommer i perioden 2027 til 2030.

Nyheten kommer to dager etter at et Sikorsky S-92-helikopter var involvert i en ulykke utenfor Bergen onsdag kveld. En døde og fem andre ble skadd.

Leonardo-avtalen var kjent allerede i slutten av januar, og Equinor sier at begge avtalene ble ferdig forhandlet før ulykken. Også Bell bekrefter nyheten fredag.

– Alle foreningene i Equinor inkludert vernetjenesten har vært godt involvert i prosessen og er positive til at selskapet har tatt dette initiativet. Disse helikoptrene har den kvaliteten og egenskapene som vi ønsker på sokkelen, sier Kjetil Hove.

Kun én helikoptertype

Det siste året har helikopterprodusenten Sikorsky hatt leveringsproblemer med reservedeler til S-92-modellen. Det har ført til at de to største helikopterselskapene i Norge, CHC Norge og Bristow, har måttet sette flere av disse på bakken.

Det har igjen skapt problemer for offshoreindustrien som er avhengig av denne modellen for å frakte arbeidere ut i Nordsjøen.

Den er nemlig den eneste modellen som har vært godkjent som tilbringerhelikopter etter at Airbus' EC225 ble permanent satt på bakken etter Turøy-ulykken i 2016.

Bekrefter avtale

Ole Petter Bakken, Group Chief Executive i Norwegian Aviation and Defence Group (NADG), bekrefter overfor NTB at Bell og Equinor har inngått en avtale om ti nye helikoptre. NADG er agent for Bell i Norge.

– Dette er banebrytende, ny teknologi. Vi ser fram til å vise de nye maskinene til operatørene, kunder og ikke minst passasjerene, sier Torstein Sandven, pilot og Head of Training Bell 525, til NTB.

Offshore-arbeiderne er positive

– Vi ser positivt på dette, sier Safe-leder Raymond Midtgård til E24.

Safe er fagforbundet for ansatte i energisektoren til lands og til havs.

Foreningen har lenge bedt om flere helikoptertyper som kan fraktene medlemmene deres offshore.

– Vi har påpekt dette behovet de siste åtte årene. Vi ser at helikoptrene ble satt på bakken etter ulykken onsdag, fordi det oppsto usikkerhet. Med flere modeller så har du en sikkerhetsventil og et alternativ hvis én helikoptertype blir satt på bakken midlertidig, sier Midtgård.

